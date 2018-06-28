Функции Балтусовой и Комитета по охране объектов культурного наследия не будут дублироваться

Помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова не потеряет свой пост из-за нового комитета, заявила Галимова.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Функции помощника Президента Татарстана Олеси Балтусовой и нового Комитета по охране объектов культурного наследия не будут дублироваться. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Балтусова курирует вопросы сохранения исторического и культурного наследия РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент республики Рустам Минниханов подписал указ «О Комитете по охране объектов культурного наследия». Указ направлен на совершенствование управления в сфере сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия страны в республике.

«Она (Олеся Балтусова — прим. Т-и) остается при своей работе, у нее свой достаточно широкий функционал, связанный с этим направлением», — отметила Галимова.

В чем будут отличия между функциями помощника Президента РТ и нового комитета, официальный представитель Казанского Кремля не сказала, уточнив, что это станет известно, когда Кабмин РТ разработает положение о новой структурной единицы.

Галимова также рассказала, чем была вызвана необходимость создания комитета. По ее словам, на сегодняшний день в Минкульте РТ вопросами охраны объектов культурного наследия занимается всего три человека. Этого недостаточно, учитывая, какое внимание власти республики уделяют этой теме, сказала Галимова.