В новом учебном году в Казани объединят несколько школ и детских садов

Реорганизация коснется школ и детсадов семи районов Казани.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В 2018-2019 учебном году ряд казанских школ и детских садов ждет реорганизация и объединение. Нововведения затронут образовательные учреждения всех семи районов города. Об этом стало известно из свежего сборника документов мэрии Казани.

Там отмечено, что с нового учебного года в ряде школ Авиастроительного, Вахитовского, Московского, Приволжского и Советского районов откроются классы для детей с ограниченными возможностями.

Также с 1 сентября произойдет ряд слияний образовательных учреждений. Это произойдет с детсадами № 10 и № 296, которые в итоге расположатся в двух зданиях по ул. Армавирская, д. 41б и по ул. Мариупольская, д. 92. Аналогичные изменения произойдут с садиками № 14 и № 115 того же района. После этого они разместятся в двух зданиях по ул. Чапаева, д. 47а и ул. Симонова, д. 20а, указано в документе.

В Вахитовском районе объединятся детские сады № 37 и № 189, которые разместятся в двух зданиях по ул. Ульянова-Ленина, д. 50 и ул. Ульянова-Ленина, д. 27а. В Кировском районе реорганизация окажется более масштабной. Там объединяться детсады № 81 и № 313, садики № 83 и № 356, детский сад № 228 и № 96, садики № 128 и № 56, а также сады под номерами 53 и 92. В Московском и Ново-Савиновском районах Казани реорганизации подвергнутся детсады № 262 и № 118, а также № 254 и № 122 соответсвенно.

В Приволжском районе ситуация несколько иная — там планируется слияние двух школ. К СОШ № 73 присоединится вечерняя общеобразовательная школа № 34, а к гимназии № 139 – детская музыкальная № 14. Кроме того, в Советском районе города слиянию подвергнутся детсады № 298 и № 284, говорится в новом сборнике документов.