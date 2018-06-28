В новом учебном году в Казани объединят несколько школ и детских садов

Рекомендуем
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В 2018-2019 учебном году ряд казанских школ и детских садов ждет реорганизация и объединение. Нововведения затронут образовательные учреждения всех семи районов города. Об этом стало известно из свежего сборника документов мэрии Казани.
Там отмечено, что с нового учебного года в ряде школ Авиастроительного, Вахитовского, Московского, Приволжского и Советского районов откроются классы для детей с ограниченными возможностями.
Также с 1 сентября произойдет ряд слияний образовательных учреждений. Это произойдет с детсадами № 10 и № 296, которые в итоге расположатся в двух зданиях по ул. Армавирская, д. 41б и по ул. Мариупольская, д. 92. Аналогичные изменения произойдут с садиками № 14 и № 115 того же района. После этого они разместятся в двух зданиях по ул. Чапаева, д. 47а и ул. Симонова, д. 20а, указано в документе.
В Вахитовском районе объединятся детские сады № 37 и № 189, которые разместятся в двух зданиях по ул. Ульянова-Ленина, д. 50 и ул. Ульянова-Ленина, д. 27а. В Кировском районе реорганизация окажется более масштабной. Там объединяться детсады № 81 и № 313, садики № 83 и № 356, детский сад № 228 и № 96, садики № 128 и № 56, а также сады под номерами 53 и 92. В Московском и Ново-Савиновском районах Казани реорганизации подвергнутся детсады № 262 и № 118, а также № 254 и № 122 соответсвенно.
В Приволжском районе ситуация несколько иная — там планируется слияние двух школ. К СОШ № 73 присоединится вечерняя общеобразовательная школа № 34, а к гимназии № 139 – детская музыкальная № 14. Кроме того, в Советском районе города слиянию подвергнутся детсады № 298 и № 284, говорится в новом сборнике документов.
Следующая новость
Для Герхарда Шредера и его невесты была организована экскурсия по Казанскому Кремлю.
Татарстан лидирует по количеству поданных патентных заявок в промышленности.
Резиденция татарского Деда Мороза скоро будет работать круглый год.
Сотрудники Роспотребнадзора используют устройства с бесконтактным методом определения температуры тела.
Реорганизация коснется школ и детсадов семи районов Казани.
Молодой человек два года находился в федеральном розыске.
Помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова не потеряет свой пост из-за нового комитета, заявила Галимова.
В мероприятии участвуют 152 компании из 21 региона России, а также Беларуси и Венгрии.
Во дворе дома №33 по улице Г. Тукая жителей и гостей Казани ждут выступления музыкальных групп, чай и угощения, а также беседа с активистами движения.
Внутри одного из горящих помещений мог находиться газовый баллон.
Согласно исследованию Совета по предпринимательству РТ, 80 процентов самозанятых поддержали введение налога для самозанятых.
Специалисты отреагировали на жалобы жителей на загрязнение местного водоема фекалиями животных.
Помощник Президента РТ успела оценить профкачества Ивана Гущина при совместной работе по выявлению и пресечению серьезных нарушений реставрации.
За служебный подлог бывший чиновник получил два года условно.
«Ростех» обменяет часть акций КАМАЗа на бумаги электротехнических предприятий РТ.
На круглом столе казахстанского форума выступила управляющий директор по ВЭД «АК БАРС» Банка Наталья Шаламова.
Программа рабочей поездки полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе в РТ еще формируется.
Смертельная авария произошла 1 мая на трассе Казань – Шемордан.
28 июняПодмосковный «брат» татарстанского МСЗ: Швейцарские технологии и полная изоляция от окружающей среды
28 июняАйрат Фаррахов: Без поэтапного увеличения пенсионного возраста возможности пенсионеров будут ухудшаться
27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала