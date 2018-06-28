После 19 июля в Челнах начнется капремонт 113 многоквартирных домов

Ремонт многоквартирных домов обойдется в 1,4 млрд рублей.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в Набережных Челна, который начнется после 19 июля, были включены 113 многоквартирных домов, в которых проживает более 57 тысяч жителей города, пишут «Челнинские известия».



Ремонт обойдется в 1,4 млрд рублей. Из городского и республиканского бюджета выделены средства в размере 570 млн рублей. Остальная сумма – средства собственников жилья.

Аукцион по проведению капитального ремонта был объявлен 13 июня. Результаты торгов будут известны 9 июля, по истечении десяти дней будет заключен договор с юридическим лицом, выигравшим торги.

Программа капремонта в Автограде стартовала в 2008 году. За это время отремонтировано 942 многоквартирных дома на 11,7 млрд рублей.