Масштабные работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Сургут – Полоцк, Оса – Пермь и Холмогоры – Клин.

На участках нефтепроводов специалистами предприятия произведена замена пяти задвижек, выполнен средний ремонт 11 единиц запорной арматуры, проведено гидроиспытание подводящего трубопровода нефтеперекачивающей станции (НПС) «Большая Соснова».

В ходе плановых работ на магистральном нефтепроводе Сургут – Полоцк вырезано три дефекта, выполнена замена 10 отборов давления, подключены три построенных участка общей протяженностью 7860 метров.

В рамках плановой остановки магистральных нефтепроводов было развернуто 39 ремонтных котлованов, привлечено около 630 человек, использовалось более 260 единиц техники. В ремонтных мероприятиях, проводимых на территории Республик Татарстан и Удмуртия, были задействованы специалисты Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Пермского и Удмуртского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть — Прикамье», также техническую помощь оказали специалисты АО «Транснефть — Приволга».

Масштабные работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье». Цель — поддержание надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть — Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.