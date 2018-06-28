Кыш Бабай прервал свой летний отпуск ради посещения казанского пресс-центра ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Кыш Бабай, Кар Кызы и Шурале прервали свой летний отпуск, чтобы сегодня посетить казанский городской пресс-центр чемпионата мира по футболу.
«Интерактивная театрализованная программа „Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы“ призвана показать, что у Татарстана тоже есть свои волшебники. Конечно, это маленькая часть свиты Кыш Бабая, всех привезти у нас не получилось бы», — рассказала директор резиденции Юлия Таланова.
Но даже те, кто приехал, а именно сам татарский Дед Мороз, Кар Кызы, батыр и Шурале, смогли развеселить представителей СМИ, вовлечь их в хоровод и даже научить танцевать татарские танцы.
А еще стало известно, что Кыш Бабай — персона известная и далеко за пределами Татарстана. Ему мешками шлют письма и дети, и взрослые не только со всей республики и России, но также из ближнего и дальнего зарубежья. Из иностранцев особенно активны японцы, американцы и немцы.
Многие не только пишут, но и приезжают. Каждый день в зимний сезон, который длится два месяца, резиденцию посещают тысячи человек. Причем многие взрослые ведут себя как дети. «Сколько раз наблюдали такую картину: взрослые мужчины забираются на колени к Кыш Бабаю и рассказывают о своих пожеланиях», — со смехом поделилась Таланова.
А сам татарский Дед Мороз ко всем обращается «мальчики» и «девочки». Одна посетительница, профессор университета, даже прослезилась, когда Кыш Бабай, вручая ей сертификат о посещении резиденции, сказал, что давно уже ждал ее в гости.
Сегодня Кыш Бабай воспользовался моментом и поздравил с днем рождения руководителя АО «Татмедиа» Андрея Кузьмина.
Возможно, уже в этом, юбилейном для резиденции, десятом по счету году режим работы одного из самых популярных мест в республике серьезно изменится. «Эта зимняя сказка превратится во всесезонную, потому что мы планируем сделать резиденцию круглогодичной», — поделилась Юлия Таланова.
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