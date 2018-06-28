Акция ПАО «АКИБАНК» «Вернем проценты по кредиту!»

Оформив потребительский кредит в ПАО «АКИБАНК» с 4 июня по 1 ноября 2018 года, клиенты могут вернуть часть уплаченных процентов по кредиту.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 25 ноября 2018 года ПАО «АКИБАНК» исполняется 25 лет. В преддверии дня рождения банк подготовил для своих клиентов подарки. Один из них — акция «Вернем проценты по кредиту!».

Оформите потребительский кредит в ПАО «АКИБАНК» с 4 июня по 1 ноября 2018 года и получите возможность вернуть часть уплаченных процентов по кредиту.

Стать участником акции просто:

∙ заполните заявку на кредит в офисах банка, в терминалах самообслуживания, на сайте банка или в Интернет-банке;

∙ получите кредит;

∙ не допускайте просрочки платежей по кредиту.

Победители акции будут определены до 25 ноября 2018 г.

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