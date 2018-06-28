В поселке Левченко в Казани горели помещения складов

Внутри одного из горящих помещений мог находиться газовый баллон.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В поселке Левченко в Казани горели надворные постройки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании на улице Рахимова в поселке Левченко поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 12.10.

На место выехали силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

Выяснилось, что горят четыре складских помещения, внутри одного из них мог находиться газовый баллон.

Площадь пожара порядка 20 квадратных метров.

В 12.31 поступило сообщение о ликвидации открытого горения.