Делегация «АК БАРС» Банка приняла участие в казахстанском бизнес-форуме

На круглом столе казахстанского форума выступила управляющий директор по ВЭД «АК БАРС» Банка Наталья Шаламова.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Представители корпоративного блока «АК БАРС» Банка приняли участие в VI Алматинском бизнес-форуме «Цифровизация — новые возможности для малого и среднего бизнеса стран ЕАЭС» в г. Алматы.

На круглом столе форума выступила управляющий директор по ВЭД «АК БАРС» Банка Наталья Шаламова. Доклад эксперта был посвящен теме «Инновационный „АК БАРС“ Банк и его роль в развитии сотрудничества России и Казахстана».

Наталья Шаламова рассказала о достижениях банка в области цифровых инноваций и возможностях для развития торговых отношений между Россией и Казахстаном. Так, с 2017 года банком реализуется совместная с экспортным страховым агентством KazakhExport программа, направленная на финансирование импорта из Казахстана. Эта мера поддержки внешнеэкономической деятельности позволяет снизить стоимость кредитного плеча для импортеров и ускорить торговые процессы между двумя странами.

В первый день форума делегация банка обсудила направления сотрудничества с торговым представителем РФ в Казахстане Александром Яковлевым, представителем Республики Татарстан в Казахстане Денисом Валеевым, заместителем Акима города Алматы Алмасом Мадиевым и другими официальными лицами.

В рамках Алматинского бизнес-форума прошла Восьмая международная промышленная выставка «Expo-Russia Kazakhstan 2018», на которой были представлены ведущие предприятия, финансовые структуры и государственные органы России и Казахстана. На полях выставки представители банка провели переговоры с российскими производителями, экспортирующими свою продукцию в Казахстан.