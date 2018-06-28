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Невеста экс-канцлера Германии хочет еще раз посетить Казань

Татар-информ

28 июня 2018, 12:00

Экономика и финансы

Портфель привлеченных средств населения ВТБ вырос на 300 млрд рублей

Доля рублевых сбережений в портфеле за год выросла почти на 9 пп и по состоянию на 1 июня превысила 68 процентов.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ» ). По итогам пяти месяцев 2018 г. портфель привлеченных средств населения ВТБ увеличился на 300 млрд рублей. Общий объем портфеля превысил 3,4 трлн рублей.

Портфель депозитов по итогам отчетного периода достиг 2,6 трлн рублей, увеличившись на 216 млрд. Доля рублевых сбережений в портфеле за год выросла почти на 9 пп и по состоянию на 1 июня превысила 68 процентов.

«Высокий спрос на наши сберегательные продукты говорит о том, что вклады остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. Мы сохраняем агрессивные планы развития на текущий год: банк намерен нарастить портфель привлеченных средств физлиц на 735 млрд рублей. Это почти в три раза быстрее рынка», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов Андрей Осипов.

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