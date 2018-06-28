Фестиваль «Том Сойер фест» откроется в Старо-Татарской слободе

Во дворе дома №33 по улице Г. Тукая жителей и гостей Казани ждут выступления музыкальных групп, чай и угощения, а также беседа с активистами движения.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Старо-Татарской слободе 1 июля откроется фестиваль «Том Сойер фест», сообщается на портале мэрии столицы РТ.



Во дворе дома № 33 по улице Г. Тукая жителей и гостей Казани ждут выступления музыкальных групп, чай и угощения, а также беседа с активистами движения.



В 2018-м в список на обновление домов впервые вошли здания Старо-Татарской слободы. Волонтеры планируют восстановить фасады трех домов – № 33 на улице Габдуллы Тукая (здание будет отремонтировано в первую очередь), № 14 по улице Сары Садыковой и № 11 по улице Фатыха Карима. Работы стартуют 2 июля.



В этом сезоне участники акции отремонтируют шесть старых домов в двух основных частях исторического центра: помимо домов Старо-Татарской слободы еще три объекта находится в Вахитовском районе Казани – на улицах Волкова, Достоевского и Калинина.