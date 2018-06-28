Галимова: Самозанятые в РТ сами выступили с инициативой выйти в легальное правовое поле

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Самозанятые в РТ сами выступили с инициативой выйти в легальное правовое поле. Они неоднократно обращались к бизнес-омбудсмену Татарстана Тимуру Нагуманову с подобной просьбой. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.
Ранее ИА «Татар—информ» сообщало, что в Татарстане и еще трех российских регионах (Москве, Московской и Калужской областях) протестируют новый налог для самозанятых.
«Они (самозанятые — прим. Т-и) понимают, что в условиях нынешнего рынка, не имея никакого легального статуса, они не защищены, и им нужно самоопределиться. Инициатива исходила не от предпринимателей крупных или мелких, а от самих самозанянтых», — пояснила Галимова.
Она отметила, что сейчас совет проводит исследование по этой теме, опрашивает эту категорию граждан. По предварительным результатам, 80 процентов самозанятых в РТ поддержали идею о введении налога.
Речь идет не о том, сколько средств таким образом можно собрать в бюджет, а о поддержке этой категории, добавила официальный представитель Казанского Кремля. По ее словам, Президент Татарстана Рустам Минниханов на встречах с главами регионов и крупных предприятий всегда обращает внимание, что нужно любыми способами оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.
«Самозанятые в перспективе при создании таких условий могут выйти на крупные рынки, стать, например, индивидуальными предпринимателями. Подобные механизмы, которые внедряются в правовом поле в виде налогов, позволяют им в легальном поле дальше развиваться. Мы рассматриваем это как хороший момент, возможность роста доли малого и среднего бизнеса в экономике республики», – резюмировала спикер.
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