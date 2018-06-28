«Рубин» подписал контракт с экс-футболистом английской Премьер-лиги

Фото: rubin-kazan.ru
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Испанский футболист Чико Флорес перешел в казанский «Рубин», подписав контракт с клубом сроком на два года. Об этом сообщает официальный сайт казанцев.
Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Флореса в один миллион евро. Испанец успел поиграть в молодежной команде «Барселоны», «Альмерии» и «Дженоа», а широкой футбольной общественности он известен по выступлениям в английской Премьер-лиге за «Суонси Сити» — с этой командой Флорес выигрывал Кубок Английской лиги в 2013 году. Последним клубом защитника была испанская «Гранада».
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