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Ильдар Гильмутдинов: Нужно развивать студенческий спорт, а не привлекать «варягов»

Татар-информ

28 июня 2018, 12:24

Спорт

«Рубин» подписал контракт с экс-футболистом английской Премьер-лиги

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Фото: rubin-kazan.ru

Испанский защитник Чико Флорес подписал с казанским клубом контракт на два года.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Испанский футболист Чико Флорес перешел в казанский «Рубин», подписав контракт с клубом сроком на два года. Об этом сообщает официальный сайт казанцев.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Флореса в один миллион евро. Испанец успел поиграть в молодежной команде «Барселоны», «Альмерии» и «Дженоа», а широкой футбольной общественности он известен по выступлениям в английской Премьер-лиге за «Суонси Сити» — с этой командой Флорес выигрывал Кубок Английской лиги в 2013 году. Последним клубом защитника была испанская «Гранада».

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