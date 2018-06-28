Олеся Балтусова надеется на принципиальность главы созданного Комитета по охране наследия

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Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Помощник Президента РТ Олеся Балтусова, комментируя создание нового для республики Комитета по охране объектов культурного наследия, выразила надежду на принципиальность Ивана Гущина, назначенного его главой.
«Отрасль охраны памятников нуждается в регулировании и систематизации, разграничении полномочий с министерствами культуры и строительства, а также усилении своего статуса. С последней точки зрения это назначение логично, тем более что ряд проверок на объектах, связанных с серьёзными нарушениями по реставрации, нам помогал проводить именно Гущин. Надеемся, что его принципиальность поможет новому комитету выстроить работу системно», – акцентировала Балтусова.
Она также подчеркнула, что Федеральный закон № 315 предписывает создание отдельного органа охраны памятников в каждом субъекте страны с 2015 года. При этом в 95 процентах регионов такие органы за это время уже успели создать.
Как пояснила Олеся Балтусова, на комитет возложены полномочия по контролю и надзору за состоянием памятников и проводимым на них работам, согласованию проектной документации, приемке выполненных работ на объектах культурного наследия, утверждению охранных зон, границ памятников, постановке в реестр, выявлению новых объектов, утверждению экспертиз, проектов и т.п.
«Эта работа требует, в первую очередь, знания действующего законодательства, дипломатии, принципиальности и честности, любви к родине и её наследию, что новый руководитель ведомства в себе успешно и сочетает, на мой опытный взгляд. Вникать в подробности придётся много, конечно, но мы ему обязательно придём на помощь», – заверила помощник Президента РТ.
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