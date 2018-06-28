К концу недели в Татарстане ожидают визита Михаила Бабича

Программа рабочей поездки полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе в РТ еще формируется.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). К концу недели в Татарстане ожидают визита полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Речь идет о рабочей поездке, программа которой еще формируется. Детали визита Бабича станут известны ближе к дате приезда, отметила Галимова.

Кроме того, к концу недели в РТ также ожидают прибытия большой делегации из Казахстана в лице акима Актюбинской области Бердыбека Спарбаева и акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова, сообщила официальный представитель Казанского Кремля.