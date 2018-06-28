За служебный подлог бывший чиновник получил два года условно.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Экс-глава поселения в Татарстане фиктивно устроил на обязательные работы бойфренда своей дочери, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В 2017 году действующий на тот момент глава поселения в Рыбно-Слободском районе Татарстана, пользуясь своим служебным положением, принял на работу бойфренда своей дочери, которого за административное правонарушение суд приговорил к обязательным работам. Далее чиновник делал отметки в табеле посещений, хотя друг дочери на рабочем месте ни разу не появился.

Экс-глава поселения полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине два года условно с испытательным сроком на два года.