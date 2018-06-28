Смертельная авария произошла 1 мая на трассе Казань – Шемордан.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Татарстане перед судом предстанет водитель «Лады», который насмерть сбил мотоциклиста, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смертельная авария произошла 1 мая на трассе Казань – Шемордан.

24-летний водитель «Лады» вылетел на встречку и столкнулся с мотоциклом «Ямаха». 41-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Свою вину водитель легковушки полностью признал, в ближайшее время дело рассмотрит суд.

