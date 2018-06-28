За первые недели ЧМ-2018 аэропорт Казани обслужил более 236 тыс. пассажиров

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). С 10 по 27 июня Международный аэропорт «Казань» обслужил более 236,5 тыс. пассажиров. Около 136 тыс. из них путешествовали на внутренних воздушных линиях, а порядка 100 тыс. — на местных. Статистику по пассажиропотоку во время ЧМ-2018 по футболу представила пресс-служба казанского аэропорта.
За аналогичный период прошлого года казанский аэропорт перевез более 175,5 тыс. пассажиров — на 34,7 процента меньше, чем в этом.
В период проведения мундиаля в Международном аэропорту «Казань» авиакомпаниями было запрошено более 200 оборотных рейсов для перевозки команд, футбольных болельщиков, работников СМИ и других представителей клиентских групп FIFA 2018.
Напомним, что в этом году Международный аэропорт «Казань» открыл регулярные рейсы в Болонью, Минск, Тбилиси, Батуми, а также возросло число регулярных рейсов в государства Средней Азии (Казань — Ташкент, Казань — Астана, Казань — Алматы). Кроме того, по сравнению с 2017 годом расширилась внутренняя маршрутная сеть (Калининград, Барнаул, Воронеж, Ростов-на-Дону, Усинск и другие) и увеличилось число вылетов на московском направлении.
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