Мексиканцы привезли к посольству Южной Кореи десятки ящиков пива в знак благодарности

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Мексиканцы экстравагантным способом поблагодарили сборную Кореи за победу над Германией на чемпионате мира. Об этом сообщил в своем Twitter спортивный репортер Даррен Ровелл.

В знак благодарности спонсор сборной Мексики, производитель алкогольных напитков Estrella Jalisco, доставил несколько десятков ящиков своего пива в посольство Южной Кореи в Вашингтоне.

Команда Южной Кореи обыграла сборную Германии (2:0) на чемпионате, что дало возможность мексиканской сборной выйти в 1/8 финала.

To thank their players for beating Germany and helping the Mexican team advance, the official beer @EstrellaJalisco delivered beer to the South Korean embassy in Washington DC today. pic.twitter.com/J3DEbKKG2D