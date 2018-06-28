Мексиканцы привезли к посольству Южной Кореи десятки ящиков пива в знак благодарности

Победа сборной Южной Кореи позволила мексиканской команде выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Мексиканцы экстравагантным способом поблагодарили сборную Кореи за победу над Германией на чемпионате мира. Об этом сообщил в своем Twitter спортивный репортер Даррен Ровелл.

В знак благодарности спонсор сборной Мексики, производитель алкогольных напитков Estrella Jalisco, доставил несколько десятков ящиков своего пива в посольство Южной Кореи в Вашингтоне.

Команда Южной Кореи обыграла сборную Германии (2:0) на чемпионате, что дало возможность мексиканской сборной выйти в 1/8 финала.