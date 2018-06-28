Азмун принял решение завершить карьеру в сборной из-за здоровья матери

Состояние матери футболиста ухудшилось из-за постоянной критики сына.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун мотивировал свое решение уйти из сборной Ирана здоровьем матери, которое ухудшилось из-за постоянной критики его как игрока. Об этом Азмун написал в личном аккаунте в Instagram.



Он подчеркнул, что мать перенесла серьезную болезнь. «Недуг был позади, и я был счастлив. Но сейчас из-за враждебности и оскорблений некоторых людей болезнь снова усилилась. Это поставило меня перед сложным выбором, но я выбираю мать», – заявил Азмун.

Сборная Ирана на чемпионате мира в России одержала одну победу, потерпела два поражения и не сумела пробиться в плей-офф турнира.

