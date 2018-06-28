Нападение вооруженного мужчины на группу людей произошло рядом с одной из школ Шанхая.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Китае мужчина зарезал двух школьников, сообщает RT.

Вооруженный ножом мужчина напал на группу людей рядом с одной из школ Шанхая.

В результате происшествия погибли двое школьников. Еще один ребенок и женщина получили ранения и были госпитализированы.

Преступника задержали. Сообщается, что безработный мужчина уже долгое время тщетно пытается найти работу. Таким образом он решил выразить свой протест обществу.

