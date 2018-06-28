Акции татарстанских электротехнических заводов включили в план приватизации

«Ростех» обменяет часть акций КАМАЗа на бумаги электротехнических предприятий РТ.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Кабмин РТ включил в план приватизации акции республиканских электротехнических заводов. Ценные бумаги планируют обменять у «Ростеха» на 5-6 процентов акций КАМАЗа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В план приватизации попали 43,87 процента акций АО «Радиоприбор», 41,06 процента АО «Альметьевский завод „Радиоприбор“», а также 42,6 процента ценных бумаг ПАО «Казанский электротехнический завод».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что сделка поможет сосредоточить в руках госкорпорации почти 100-процентый пакет акций этих предприятий. Взамен республика получит ликвидные акции ПАО «КАМАЗ».

Снижение доли госкорпорации в ценных бумагах челнинского автогиганта предположительно связано с соглашением акционеров, по которому никто из них не должен полностью контролировать компанию.