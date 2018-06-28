Полгода исправительных работ злостному алиментщику назначил суд Бугульмы

47-летний мужчина в течение четырех лет не платил алименты и задолжал более 200 тысяч рублей.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). К шести месяцам исправительных работ приговорил суд злостного алиментщика из Бугульмы, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

С ноября 2006 года 47-летний житель Бугульмы платил алименты на своего ребенка. Но с 2013 года по апрель 2017-го деньги на счет ребенка не поступали. За это время горе-отец задолжал более 200 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему полгода исправительных работ. Кроме того, должник будет отдавать десять процентов заработка в доход государства.

