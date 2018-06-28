Нападающий «Рубина» Азмун объявил о завершении карьеры в сборной Ирана

Футболист назвал решение покинуть сборную самым трудным в своей жизни.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун объявил о завершении карьеры в сборной Ирана после чемпионата мира по футболу в России. Соответствующий пост игрок разместил в личном аккаунте в Instagram.



Азмун сыграл на чемпионате мира в России три матча в составе иранской команды, которая стала третьей в группе B и не смогла выйти в плей-офф. Футболист подчеркнул, что для него всегда было честью играть за национальную команду. «К сожалению, я принял решение попрощаться со сборной. Может быть, это самое трудное решение в моей жизни, ведь молодым игрокам так тяжело попасть в национальную команду», — отметил Азмун.

