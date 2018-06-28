Экологи в Нижнекамском районе запретили коровам испражняться в реку

Специалисты отреагировали на жалобы жителей на загрязнение местного водоема фекалиями животных.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе коровы местного фермера загрязнили реку Уратьма отходами жизнедеятельности. Местные жители вызвали экологов, чтобы сельчанин заплатил за свою находчивость, сообщает «НТР 24».

Местные жители жаловались, что река, впадающая в Каму, загрязнена фекалиями животных, которые ежедневно пасутся на берегу. Количество животных — около десяти голов.

Выехавшие на место экологи зафиксировали нарушение, а также нашли еще одно: фермер самовольно захватил береговую зону. Он поставил забор, чтобы скот не уходил далеко, а пасся рядом с речкой. Общая сумма штрафа составила 4 тыс. рублей, также находчивому фермеру выдадут предписание на демонтаж забора.