Ростовчанка набила татуировку с бразильцем, ставшим мемом

Тату с изображением кричащего бразильца в рогатом шлеме сделали в единственном экземпляре.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Жительница Ростова-на-Дону Даяна Иванова стала обладательницей татуировки-мема с изображением кричащего бразильца Томера Савойя в рогатом шлеме. Об этом сообщает «Дон-24».

Идея создать татуировку с изображением популярного мема пришла в голову ростовскому тату-мастеру Алексею. Он разместил соответствующий пост в соцсетях, и к нему сразу обратились несколько десятков желающих. Однако Даяна оказалась первой и получила тату-мем на свою ягодицу.

«Собственно, это была моя инициатива. Я в социальных сетях сделал пост, что набью бесплатно тату с этим изображением. Эта девочка первая откликнулась, мы сделали. Такая история», — рассказал журналистам мастер.

Он добавил, что создает свои работы только в единственном экземпляре, поэтому заявки от других желающих оставил без внимания.

Бразилец Томер Савойя прославился в соцсетях после того, как перед матчем Бразилия – Швейцария подбежал к камере и выкрикнул фразу «Бразилия — чемпион, а Россия — это ... [офигенно], братан!». При этом Савойя был одет в рогатый шлем цветов бразильского флага. Вскоре образ стал популярен по всему миру и превратился в мем.