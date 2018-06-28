Минниханов подписал указ об образовании Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Председателем нового ведомства был назначен Иван Гущин, который ранее возглавлял отдел антикоррупционного мониторинга Управления Президента РТ.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Президент республики Рустам Минниханов подписал указ «О Комитете по охране объектов культурного наследия», об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Данный указ направлен на совершенствование управления в сфере сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия страны в республике.

Председателем нового ведомства был назначен Иван Гущин, который ранее был заместителем начальника Управления Президента Республики Татарстан — начальником отдела антикоррупционного мониторинга.

Указ о создании комитета вступает в силу с сегодняшнего дня.