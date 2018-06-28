Минниханов подписал указ об образовании Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

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Фото: Михаил Захаров/архив
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Президент республики Рустам Минниханов подписал указ «О Комитете по охране объектов культурного наследия», об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Данный указ направлен на совершенствование управления в сфере сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия страны в республике.
Председателем нового ведомства был назначен Иван Гущин, который ранее был заместителем начальника Управления Президента Республики Татарстан — начальником отдела антикоррупционного мониторинга.
Указ о создании комитета вступает в силу с сегодняшнего дня.
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