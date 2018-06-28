В Менделеевском районе РТ выбрали кряшенскую красавицу

Фото: ИЦ Менделеевск
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Шесть девушек в Менделеевском районе Татарстана боролись за главный титул в конкурсе «Керэшен чибэре», сообщает ИЦ «Менделеевск».
I районный конкурс «Керэшен чибэре» прошел в Сетяковском клубе под эгидой Управления культуры и Дома дружбы народов.
Девушки представили «визитку», рассказали о себе, презентовали национальные блюда, продемонстрировали творческие таланты. Интеллектуальный тур был заочным и проводился заранее. Вопросы касались культуры и истории кряшен. Подобный формат дал девушкам сконцентрироваться и более осмысленно подойти к ответам.
Победительницей конкурса стала Олеся Михеева. Заветную ленту девушке вручила заслуженная артистка РТ Диляра Мироваева. Победительница представит Менделеевский район на республиканском конкурсе. Кроме того, ей же достался приз зрительских симпатий. Каждой из участниц вручены сертификаты и подарки.
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Победительница представит Менделеевский район на республиканском конкурсе.
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