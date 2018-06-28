Пострадавшие в аварии под Казанью находятся в состоянии средней тяжести

После столкновения двух авто на дамбе моста через Волгу врачи доставили шестерых взрослых и ребенка в горбольницу №12.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Состояние пострадавших в аварии под Казанью врачи оценивают, как средней степени тяжести. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Различные травмы получили семь пассажиров легковушек, которые столкнулись сегодня ночью на дамбе моста через Волгу недалеко от КПП «Малиновка».

«Трое мужчин, три женщины и семилетний ребенок получили различные переломы и ушибы. Все находятся в сознании под наблюдением врачей городской больницы», – добавили в пресс-службе ведомства.