Матвиенко упрекнула главу «Почты России» за пиар на беспилотниках

Спикер Совета Федерации призвала Николая Подгузова не заниматься «неправильным пиаром».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула гендиректора «Почты России» Николая Подгузова за запуск дорогостоящих беспилотников и призвала поднять зарплату почтальонам. Об этом сообщает ТАСС.

Во время обсуждения закона о реорганизации «Почты России» Матвиенко задала вопрос Подгузову о том, какую зарплату в настоящее время получают почтальоны. По его словам, в среднем их зарплата составляет 15 тыс. рублей.

Спикер Совфеда подчеркнула, что до повышения МРОТ зарплата почтальонов составляла 7 тыс. рублей. Она возмутилась, что при этом «Почта России» запускает беспилотники, которые стоят по два миллиона, и транслирует это по телевидению.

Почтальоны с низким доходом смотрят, как разбиваются дорогостоящие «игрушки», которые якобы должны доставлять почту, отметила спикер. Запуск беспилотников Матвиенко назвала «неправильным пиаром» и призвала обратить внимание на уровень дохода почтальонов.

Первые испытания беспилотника для доставки посылок «Почты России» состоялись в апреле этого года и завершились неудачей.