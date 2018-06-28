В Казани прошел третий этап 1/8 финала «Бои по правилам TNA-2018»

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Фото: пресс-служба
(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 27 июня на ринге казанского ледового дворца «Татнефть Арена» определились еще шесть участников 1/4 чемпионата мира «Бои по правилам TNA-2018».
На этом этапе за место в четвертьфинале бились файтеры из России, Бельгии, Испании, Латвии, Молдавии, Польши, Португалии и Сербии.
Начали программу боев, уже по традиции, легковесы. Иван Кондратьев (Россия) вышел на ринг против Роберта Роевского (Польша). Кондратьев, раунд за раундом наращивая свое преимущество, довел этот поединок до победы в дополнительной четвертой трехминутке.
В первом бою среднего дивизиона встретились Александр Шуляк (Россия) и Виктор Монфорд (Испания). Несмотря на постоянное давление россиянина и нокдаун во втором раунде, Виктор смог собраться и не только перевести поединок в нужное для себя русло, но и заставить капитулировать Александра, пробив очень сильным и точным ударом корпус российского файтера.
Бои тяжеловесов открыло противостояние Болотова Максима (Молдова) и Константина Глухова (Латвия). Эта дуэль развязку получила только в 4-м раунде, когда Глухов техничным ударом ногой с разворота в голову отправил Болотова в глубокий нокаут. Самостоятельно ринг покинуть Максим уже не смог.
На второй поединок в легкой весовой категории вышли Владимир Кузьмин (Россия) и Диего Невес (Португалия). Оба бойца плотно, без особого перевеса отработали три раунда, и только в дополнительной трехминутке безупречно выполненный Кузьминым удар с разворота в голову, отправляет Невеса в нокаут на пол ринга. Кузьмин выходит в четвертьфинал.
Весовую категорию до 80 кг, продолжил самый ожидаемый поединок вечера: Дмитрий Меньшиков (Россия) — Любо Ялови (Сербия). Бой абсолютно равных по силе, технике и боевому заряду противников стал, несомненно, украшением вечера. И только судейское решение смогло поставить точку в споре этих двух бойцов. С минимальным перевесом победу отдают Дмитрию Меньшикову.
На заключительный поединок в тяжелой весовой категории вышли Кирилл Корнилов (Россия) и Томас Ваннесте (Бельгия). В этом тяжелом, в большей степени, позиционном поединке победу, по итогам четырех раундов, одержал Кирилл Корнилов.
По итогам прошедшего этапа, в 1/4 финала вышли: Иван Кондратьев (Россия), Виктор Монфорт (Испания), Константин Глухов (Латвия), Владимир Кузьмин (Россия), Дмитрий Меньшиков (Россия), Кирилл Корнилов (Россия).
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