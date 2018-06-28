Фольгированный шар, выпущенный выпускником в небо, зацепился за линии электропередач.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Гелиевый шарик оставил без света более 30 тысяч жителей Якутска, сообщает газета «Известия».

Причиной массового отключения электроэнергии в Якутске стали шары, которые запускали в небо выпускники школ. Как заявили представители «Якутскэнерго», причиной ЧП стал гелиевый шар с фольгированными лентами, который запутался в проводах.

Чуть больше десяти минут потребовалось энергетикам, чтобы полностью восстановить подачу электричества в дома горожан.

