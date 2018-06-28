Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности в лесах

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности лесов в период с 29 июня по 4 июля.
По данным Гидрометцентра РТ, местами на территории республики в указанный период ожидается 4-й класс пожароопасности лесов.
Ранее синоптики Татарстана предупредили о грозах на востоке республики.
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