На ПС 220 кВ Зеленодольская завершен подготовительный этап комплексной реконструкции

Предполагается, что строительные работы на ПС 220 кВ Зеленодольская будут завершены к 2020 году.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В результате проведенных работ были демонтированы склад масла, здание компрессорной, здание ОПУ-2, здание мастерской и ТМХ, переведены ВЛ 35 кВ на 6 кВ, демонтировано ОРУ 35 кВ, введены в эксплуатацию два новых трансформатора напряжением 35 и 110 кВ, построено здание ОПУ, организован новый маслосборник, ведутся работы по строительству ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ.

Строительство на одной из старейших подстанций ведется быстрыми темпами и одним из ответственных мероприятий подготовительного этапа стало получение разрешения Ростехнадзора на включение нового трансформатора 110 кВ Т-1 мощностью 40 МВА, Т-3 6/35 кВ 6,3 МВА, КЛ 6 кВ Металлист-1,2, КЛ 35 кВ Фанера. Стоит отметить, что два старых трансформатора, обеспечивавших электрической энергией весь Зеленодольск, были произведены еще в 50-х годах прошлого столетия. Несмотря на сложные условия — реконструкцию в условиях работы действующих электроустановок персонал двух филиалов компании: Приволжских электрических сетей, Дирекции строящихся объектов Нижнекамского энергорайона — и подрядных организаций справился с задачей в установленные сроки.

Ведется активная работа и по строительству новых ячеек ОРУ 110 кВ, установлены трансформаторы тока, разъединители, монтируются выключатели.

Уникальным проектным решением на подстанции стал монтаж повышающего трансформатора Т-3 напряжением 6/35 кВ. «Это позволило значительно сократить территорию, на которой располагалось ОРУ 35 кВ, обеспечить надежным электроснабжением Зеленодольский фанерный завод, — поясняет заместитель главного инженера ПЭС Николай Авдеев, — двух потребителей, которые ранее запитывались по 35 кВ, мы перевели на напряжение 6 кВ».

Новшество, примененное впервые на энергообъекте республики — специальный шумозащитный экран. Семиметровая стена из сэндвич-панелей возведена в соответствии с санитарными нормами и изолирует от возможного шумового дискомфорта жителей близлежащих домов.

Кабельная эстакада — еще одно изменение, примененное в ходе реконструкции: все кабели нового ЗРУ 6 кВ будут заходить на эстакаду и соединяться с потребителем уже за территорией подстанции, что упростит процесс обслуживания кабельных линий.

В соответствии с новыми стандартами возведено и здание ОПУ, в котором будет располагаться вторичное оборудование — шкафы релейной защиты, телемеханики и телеуправления. Сейчас отделочные работы близки к завершению, укладывается плиточное покрытие, проводится установка стоек под оборудование.

Организована на подстанции и новая сеть маслостоков — подготовлен маслосборник из двух емкостей объемом 120 куб. м. каждая. С помощью установленного в маслосборнике датчика будет автоматически запускаться установка локальных очистных сооружений и сливаться очищенная вода в городскую канализацию.

«Эта подстанция после реконструкции станет современным объектом, на котором применены новые технологии. Много процессов здесь будет автоматизировано, выведено на экран монитора в диспетчерской, — подчеркивает мастер Зеленодольской группы подстанций Рустам Шарапов, — что значительно облегчит производственный процесс для обслуживающего энергообъект персонала».

В работах на подстанции задействованы представители ООО «УК «КЭР-холдинг», ООО «Гидроэлектромонтаж», ООО «КЭР-Инжиниринг», ООО «КЭР-Промстрой», ООО «Энергощит-К».

Наряду с подрядчиками также принимают участие в строительных работах и сотрудники филиала. В ход преобразований на подстанции, введенной в эксплуатацию в 1952 году, вовлечены и ветераны, выполняющие функции допускающих и наблюдающих. В их функционал входит подготовка рабочих мест, проведение целевых инструктажей представителей подрядных организаций, их допуск к работам и надзор за бригадами в части электробезопасности — близость действующих электроустановок заставляет с особой осторожностью проводить строительные работы.

Современное компактное оборудование преимущественно российских производителей не является новинкой для «Сетевой компании», поддерживающей тенденцию к унификации оборудования на новых или реконструируемых объектах. Так, трансформаторы производства группы компаний «СВЭЛ» (г. Екатеринбург) были ранее установлены на ПС 220 кВ Бегишево, силовое и вторичное оборудование аналогично оборудованию на ПС 110 кВ Южная и Юбилейная. Как и эти введенные в эксплуатацию подстанции, ПС 220 кВ Зеленодольская после завершения строительства станет современным, экологичным и малообслуживаемым энергообъектом нового поколения, благодаря которому в город будет подаваться 30-40 МВт мощности, направленной на развитие жилой, социальной и промышленной инфраструктуры Зеленодольска, что обеспечит в свою очередь дополнительные возможности для технологического присоединения новых потребителей. Предполагается, что строительные работы будут завершены к 2020 году.

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