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Татар-информ

28 июня 2018, 10:30

Культура

Названы главные претенденты на «Оскар 2019»

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За звание лучшего фильма, по мнению критиков, поборются ленты «Тебя никогда здесь не было», «Черная Пантера», «Первая реформаторская церковь».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Американские кинокритики составили список кинолент – претендентов на «Оскар 2019». Уточняется, что речь идет о фильмах, которые вышли в прокат в США с 1 января по 30 июня 2018 года, передает РИА Новости.

За звание лучшего фильма, по мнению критиков, поборются ленты «Тебя никогда здесь не было», «Черная Пантера», «Первая реформаторская церковь», хоррор «Реинкарнация», драма «Наездник».

Титул лучшего режиссера, возможно, получит Хлоя Чжао («Наездник»), Райан Куглер («Черная Пантера»), Ари Астер («Реинкарнацию»), Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было») и Пол Шредер за «Первую реформаторскую церковь».

В номинации «Лучший актер» может победить Итан Хоук, сыгравший главную роль в «Первой реформаторской церкви». По мнению экспертов, победа также может достаться Хоакину Фениксу, Брэйди Жандро, Бену Фостеру, Джейсону Кларку.

Лучшей актрисой может стать Тони Коллетт, Эмили Блант, Оливия Кук, Вера Фармига и Лесли Манн.

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