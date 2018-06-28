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Татар-информ

28 июня 2018, 09:43

В мире

Шесть человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Иране

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ЧП произошло в городе Абадан на юго-западе страны.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Шесть человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Иране, сообщает RT.

ЧП произошло на юго-западе страны в городе Абадан. В результате инцидента пострадали по меньшей мере шесть человек. Их доставили в больницы города.

Причины происшествия устанавливаются.
 

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