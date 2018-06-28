Огонь полностью уничтожил небольшой жилой вагончик в городе Северобайкальск.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Страшный пожар в Бурятии унес жизни троих маленьких детей, сообщает РБК.

Трагедия произошла в городе Северобайкальск. Огнем был полностью уничтожен небольшой жилой вагончик.

В момент пожара в бытовке находилась женщина с двумя своими детьми, а также ребенок подруги. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Также сообщается, что женщина была пьяна.

Жертвами пожара стали двое двухлетних детей и годовалый малыш.

На месте ЧП работают следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

