Ученые предрекли климатическую катастрофу в России

В северной части Баренцева моря норвежские специалисты зафиксировали резкие климатические изменения.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Норвежские ученые обнаружили, что в Баренцевом море наблюдаются резкие климатические изменения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению специалистов, арктический климат в регионе может смениться более теплым. Это вызвано снижающимся уровнем поступления пресной воды, которая образуется в процессе таяния арктических льдов.

Ученые пришли к выводу, что уменьшение количества пресной воды способствовало тому, что в Арктике появилось «горячее пятно», которое может негативно сказаться на экосистеме Баренцева моря, в том числе морских млекопитающих.