Ученые предрекли климатическую катастрофу в России

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Норвежские ученые обнаружили, что в Баренцевом море наблюдаются резкие климатические изменения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению специалистов, арктический климат в регионе может смениться более теплым. Это вызвано снижающимся уровнем поступления пресной воды, которая образуется в процессе таяния арктических льдов.
Ученые пришли к выводу, что уменьшение количества пресной воды способствовало тому, что в Арктике появилось «горячее пятно», которое может негативно сказаться на экосистеме Баренцева моря, в том числе морских млекопитающих.
Следующая новость
На ринге «Татнефть Арены» в боях за выход в четвертьфинал приняли участие бойцы из 8 стран мира.
Работу выполняли иконописцы мастерской «Палехский иконостас» из Ивановской области
Агентство по страхованию вкладов сообщило о проведении торгов по реализации имущества банка почти на 900 млн рублей.
Движение закрыто из-за ремонта дороги.
Шредер посетил Благовещенский собор в ходе рабочего визита в Казань.
Авария произошла сегодня ночью недалеко от КПП «Малиновка» на дамбе на подъезде к мосту через Волгу.
Депутат Госдумы от РТ уверен, что альтернативы повышения пенсионного возраста — не самые благоприятные меры.
Температура воздуха в республике сегодня составит до 30 градусов тепла.
Депутат Госдумы от РТ уверен, что нужно поэтапно увеличивать пенсионный возраст, чтобы и дальше улучшать возможности пенсионеров по всей стране.
По словам Петера Сийярто, у Еврокомиссии нет причин для негативного отношения к проекту газопровода.
Вчерашние школьники, добившиеся стобалльных результатов при сдаче ЕГЭ и успехов в учебе, получили ноутбуки.
Девять выпускников окончили колледж с отличием.
28 июняПодмосковный «брат» татарстанского МСЗ: Швейцарские технологии и полная изоляция от окружающей среды
28 июняАйрат Фаррахов: Без поэтапного увеличения пенсионного возраста возможности пенсионеров будут ухудшаться
27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала