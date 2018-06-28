АСВ выставило на торги недвижимость банка «Спурт» за 767 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов сообщило о проведении торгов по реализации имущества банка почти на 900 млн рублей.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов опубликовало информацию о проведении торгов по реализации имущества банка «Спурт», ранее признанного банкротом. Перечень выставленных на торги лотов на общую сумму почти в 900 млн рублей размещен на сайте АСВ.

АСВ оценило головной офис банка на ул. Спартаковской в 300 млн рублей. Среди других выставляемых на торги объектов недвижимого имущества — нежилые помещения, склады и квартиры на территории Татарстана, Марий Эл, Башкортостана и Москвы. Всего 25 лотов оценены на более чем 767 млн рублей.

Также на аукцион выставлен автопарк, состоящий из 38 автомобилей. Сама дорогая машина, Audi A8L, оценивается в 3,5 млн рублей. Кроме того, на продажу выставлены 135 банкоматов, общая стоимость которых оценивается почти в 70 млн рублей.

В июле прошлого года ЦБ отозвал лицензию у банка «Спурт».