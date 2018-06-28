В серьезной аварии под Казанью пострадали шесть человек, в том числе семилетний ребенок

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В серьезной аварии под Казанью пострадали 6 человек, в том числе семилетний ребенок. Видео с места аварии появилось в распоряжении ИА «Татар-информ».
Сегодня ночью на дамбе на подъезде к мосту через Волгу недалеко от ККП «Малиновка» произошло серьезное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись внедорожник «Киа» с татарстанскими номерами и легковушка опель из Ямало-Ненецкого АО. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
В аварии различные травмы получили семь человек, в том числе семилетний ребенок. Всех пострадавших на машинах скорой помощи доставили в 12-ю горбольницу.
Шредер посетил Благовещенский собор в ходе рабочего визита в Казань.
Авария произошла сегодня ночью недалеко от КПП «Малиновка» на дамбе на подъезде к мосту через Волгу.
Депутат Госдумы от РТ уверен, что альтернативы повышения пенсионного возраста — не самые благоприятные меры.
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