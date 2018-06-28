Синоптики Татарстана предупредили о грозе

Температура воздуха в республике сегодня составит до 30 градусов тепла.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 28 июня, в Татарстане возможны кратковременный дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр РТ.

В четверг в республике ожидается переменная облачность, температура воздуха составит до 30 градусов тепла. Кроме того, порывы ветра могут кратковременно усиливаться до 15 — 20 м/с во время грозы.