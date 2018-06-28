Минфин не намерен ограничивать расчеты россиян наличными

Ограничение на наличный расчет вводиться не будет.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Министерство финансов России не намерено вводить ограничения на расчеты физических лиц наличными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее о неизбежности введения лимита высказался глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров. Так, он отметил, что в некоторых странах Европы нельзя расплатиться наличными на сумму более тысячи евро. Россия тоже придет к этому со временем, считает Озеров.