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Татар-информ

28 июня 2018, 07:36

Экономика и финансы

Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

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25 богатейших семей мира суммарно владеют более 1 трлн долларов.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Агентство Bloomberg составило список богатейших семей мира на основе данных Bloomberg Billionaires Index, сообщает RT.

На первой строчке рейтинга оказалась семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart. Общее состояние членов семейства оценивается в 151,5 млрд долларов.

Второе место списка занимает семья Кох: сыновья основателя Koch Industries владеют почти 99 млрд долларов.

Третью позицию рейтинга удерживают наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса.

Отмечается, что 25 богатейших семей суммарно владеют более 1 трлн долларов.

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