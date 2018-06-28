Глава штаба ВВС Германии заявил о плачевном состоянии авиапарка

Люфтваффе нуждается в финансировании и модернизации.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Военно-воздушным силам Германии необходимо пополнение и модернизация авиапарка, заявил начальник штаба ВВС генерал-лейтенант Инго Герхартц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

«Люфтваффе (немецкие ВВС — прим. Т-и) находится на низком уровне», — сказал Герхартц.

ВВС нуждаются в финансировании и модернизации: части самолетов не хватает запчастей, а ремонт самолетов Eurofighter длится 14 месяцев, что неприемлемо, отметил глава штаба люфтваффе.