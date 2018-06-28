Путин разрешил банкам блокировать карты при подозрении на кражу

Банки смогут приостанавливать операции на срок не более двух дней.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Банки смогут приостанавливать перевод денежных средств со счетов клиентов при подозрении на кражу. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Приостановление операций в таком случае продлится не более двух рабочих дней. Кроме того, закон обязывает операторов платежных систем, по переводу денежных средств, а также услуг платежной инфраструктуры противодействовать переводу средств без согласия клиента и направлять в ЦБ информацию о всех подобных случаях.

Новый закон позволит уменьшить число несанкционированных операций, которые совершаются с использованием ДБО. Также будет сокращена возможность хищения средств с платежных инструментов граждан. Кроме того, закон предотвратит потери кредитных организаций со счетов физических и юридических лиц.