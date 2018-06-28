Рухани пообещал «поставить США на колени»

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Иран «поставит США на колени», заявил Президент страны Хасан Рухани в ходе выступления на государственном телевидении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — сказал иранский лидер.
Рухани также подчеркнул важность борьбы с экономическими проблемами и урегулирования ситуации на внутреннем рынке.
«Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», — подчеркнул Президент Ирана.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Иране пообещали принять меры в случае выхода США из ядерной сделки.
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