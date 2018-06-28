Трамп обозначил сроки и место встречи с Путиным

Встреча глав двух государств может пройти в Хельсинки после саммита НАТО.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Переговоры Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа пройдут «примерно» во время поездки последнего в Европу. Об этом заявил американский лидер, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Так, Трамп может встретиться с Путиным в Хельсинки после саммита НАТО. Среди тем, которые будут обсуждаться на встрече, Президент США назвал ситуацию в Сирии и на Украине.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал официальное объявление места и времени встречи двух лидеров в четверг, 28 июня.