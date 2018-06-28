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Татар-информ

28 июня 2018, 06:26

Политика

Глава МИД Венгрии заявил о двойных стандартах ЕС к «Северному потоку – 2»

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По словам Петера Сийярто, у Еврокомиссии нет причин для негативного отношения к проекту газопровода.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Евросоюз применяет двойные стандарты к проекту трубопровода «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким же образом Еврокомиссия «убила» проект газопровода «Южный поток», отметил Сийярто. «Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести... это просто двойные стандарты», — сказал глава венгерского МИД.

Он также отметил, что Венгрия не является частью проекта «Северный поток — 2» и не может выступать за или против него.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дания намерена задержать реализацию «Северного потока — 2».

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