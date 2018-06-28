В Альметьевске состоялся самый масштабный в истории города бал выпускников

Вчерашние школьники, добившиеся стобалльных результатов при сдаче ЕГЭ и успехов в учебе, получили ноутбуки.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 950 выпускников из 35 школ Альметьевского района приняли участие в самом масштабном выпускном вечере в истории города и района, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Праздник стартовал на площади перед ДК «Нефтьче». Разделить радость выпускников и поздравить их пришло руководство Нефтеграда. Под аплодисменты выпускники торжественно прошли по красной ковровой дорожке. Среди них – победители и призеры олимпиад и конкурсов, медалисты, участники фестиваля юниор-лиги игр КВН, обладатели золотых и серебряных значков ГТО, мастера спорта, лидеры и активисты российского движения школьников.



Торжественная часть праздника прошла в зале ДК «Нефтьче». Поприветствовал виновников торжества выпускник Бавлинской средней школы №1 – глава района Айрат Хайруллин. Он выразил признательность педагогам за добросовестное отношение к работе.



Затем 127 учеников получили медали «За особые успехи в учении». Вчерашние школьники, добившиеся стобалльных результатов при сдаче ЕГЭ и успехов в учебе, получили ноутбуки.



В развлекательной части для выпускников выступили кавер-группа BlackJack и PIZZA. На центральной площади работали интерактивные площадки с различными конкурсами и тематические фотозоны, где все желающие могли сделать памятное селфи с учителями и одноклассниками.