Айрат Фаррахов: Альтернативные способы ускорить рост пенсий неэффективны

Депутат Госдумы от РТ уверен, что альтернативы повышения пенсионного возраста — не самые благоприятные меры.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Альтернативой повышения пенсионного возраста может стать рост налогов для физических лиц. Об этом депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«[Среди альтернатив] повышение налогов для всех. Какой эффект мы от этого получим? Все граждане будут платить налог на доходы физлиц не 13 процентов, а значительно выше. Это непопулярная мера — потому что снизятся доходы работающих граждан. Можно повысить налоги для предприятий, но эта мера приведет к тому, что наш экономический рост может совсем упасть на ноль и даже уйти в отрицательные цифры», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что поскольку налог для физлиц является доходной частью региональных бюджетов, это потребует осуществить новое перераспределение между федеральным бюджетом и доходами субъектов. Безусловно, в этой ситуации у субъектов появятся дополнительные выпадающие доходы, уверен Фаррахов.

В связи с этим парламентарий заявил, что наиболее оптимальная мера, принятая в большинстве стран мира, обеспечивающая рост пенсий, позволяющая сбалансировать рост зарплат и пенсий, — это поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в середине июня. Правительство предложило увеличивать возраст выхода на пенсию с 2019 года, который достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Изменения коснутся мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Ожидается, что благодаря этим мерам пенсии будут расти на 1 тысячу рублей в год благодаря пенсионной реформе.