Айрат Фаррахов: Альтернативные способы ускорить рост пенсий неэффективны

Рекомендуем
Фото: Султан Исхаков/архив
(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Альтернативой повышения пенсионного возраста может стать рост налогов для физических лиц. Об этом депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».
«[Среди альтернатив] повышение налогов для всех. Какой эффект мы от этого получим? Все граждане будут платить налог на доходы физлиц не 13 процентов, а значительно выше. Это непопулярная мера — потому что снизятся доходы работающих граждан. Можно повысить налоги для предприятий, но эта мера приведет к тому, что наш экономический рост может совсем упасть на ноль и даже уйти в отрицательные цифры», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что поскольку налог для физлиц является доходной частью региональных бюджетов, это потребует осуществить новое перераспределение между федеральным бюджетом и доходами субъектов. Безусловно, в этой ситуации у субъектов появятся дополнительные выпадающие доходы, уверен Фаррахов.
В связи с этим парламентарий заявил, что наиболее оптимальная мера, принятая в большинстве стран мира, обеспечивающая рост пенсий, позволяющая сбалансировать рост зарплат и пенсий, — это поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в середине июня. Правительство предложило увеличивать возраст выхода на пенсию с 2019 года, который достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Изменения коснутся мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Ожидается, что благодаря этим мерам пенсии будут расти на 1 тысячу рублей в год благодаря пенсионной реформе.
Шредер посетил Благовещенский собор в ходе рабочего визита в Казань.
Авария произошла сегодня ночью недалеко от КПП «Малиновка» на дамбе на подъезде к мосту через Волгу.
Депутат Госдумы от РТ уверен, что альтернативы повышения пенсионного возраста — не самые благоприятные меры.
Температура воздуха в республике сегодня составит до 30 градусов тепла.
Депутат Госдумы от РТ уверен, что нужно поэтапно увеличивать пенсионный возраст, чтобы и дальше улучшать возможности пенсионеров по всей стране.
По словам Петера Сийярто, у Еврокомиссии нет причин для негативного отношения к проекту газопровода.
Вчерашние школьники, добившиеся стобалльных результатов при сдаче ЕГЭ и успехов в учебе, получили ноутбуки.
Девять выпускников окончили колледж с отличием.
Сегодня на учете с сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимый) в детской поликлинике Альметьевска состоят 59 детей.
В Тукаевском районе пройдут «субботники» по кормозаготовке при участии муниципальных служащих.
В честь торжественного события по спецзаказу изготовили 300 вишневых бисквитов по форме и цвету, напоминающие кирпичи
Дети, поделившись на команды, перемещались по станциям «Страницы истории Отечества», «Сила и ловкость», «Угадай и нарисуй», «Шифровальщики».
Первое место занял Даниф Галиуллин из деревни Кучуково, второе досталось Денису Аминову из села Утяганово.
Клаудио Колдебелла последние два сезона отработал в итальянском «Варезе».
Чтецами выступят актер театра и кино Фанис Зиганшин, актриса Гузель Сибгатуллина и юный актер Арслан Сибгатуллин.
Коллективы We dance, «Рокси», Fresh kids из Агрыза и «Хыял» из Ижь-Бобьи приложили максимум усилий для победы.
28 июняПодмосковный «брат» татарстанского МСЗ: Швейцарские технологии и полная изоляция от окружающей среды
28 июняАйрат Фаррахов: Без поэтапного увеличения пенсионного возраста возможности пенсионеров будут ухудшаться
27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала