В Заинском политехническом колледже вручили дипломы 166 специалистам

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Заинском политехническом колледже состоялось торжественное вручение дипломов. В этом году учебное заведение выпустило 166 специалистов, среди них девять ребят окончили колледж с отличием, сообщает «Заинск-информ».
Выпускники получили дипломы о профессиональном образовании по девяти специальностям: электромонтер, сварщик, повар, тракторист-машинист, кондитер, компьютерные системы, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, технология машиностроения, коммерция.
По предварительным данным, 125 выпускников осенью отправятся служить в армию, 36 человек нашли место для трудоустройства на предприятиях города, 30 человек продолжат обучение в вузах Татарстана.
Почетными гостями на вручении премии стали руководитель исполкома Заинска Сергей Максимов, начальник управления образования Сергей Кузнецов, руководители предприятий и организаций города.
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