В Заинском политехническом колледже вручили дипломы 166 специалистам

Девять выпускников окончили колледж с отличием.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Заинском политехническом колледже состоялось торжественное вручение дипломов. В этом году учебное заведение выпустило 166 специалистов, среди них девять ребят окончили колледж с отличием, сообщает «Заинск-информ».



Выпускники получили дипломы о профессиональном образовании по девяти специальностям: электромонтер, сварщик, повар, тракторист-машинист, кондитер, компьютерные системы, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, технология машиностроения, коммерция.



По предварительным данным, 125 выпускников осенью отправятся служить в армию, 36 человек нашли место для трудоустройства на предприятиях города, 30 человек продолжат обучение в вузах Татарстана.



Почетными гостями на вручении премии стали руководитель исполкома Заинска Сергей Максимов, начальник управления образования Сергей Кузнецов, руководители предприятий и организаций города.